Diécké-Bignamou: la prise de fonction du nouveau DG de Soguipah célébrée en grande pompe

Après la passation de services entre les directeurs entrant, Michel Beimy et sortant (Mariama Camara, l’actuelle ministre de l’Agriculture, NDLR) de la Soguipah (Société Guinéenne de Palmier à huile et d’Hévéa), les populations des localités de Diécké et de Bignamou, deux zones d’intervention de l’entreprise, ont organisé un imposant carnaval le mercredi 13 février.

Cet événement, selon l’un de ses organisateurs, est l’expression de la volonté des populations de Diécké et de Bignamou à soutenir le nouveau Directeur général de la SOGUIPAH.

En effet, les carnavaliers ont investi les rues, maquis, grands carrefours ainsi que tous les autres points d’attraction pour célébrer la nomination historique de Michel Beimy.

Tout en exprimant l’espoir qu’il fonde dans l’arrivée du nouveau DG de la SOGUIPAH, Docteur Emile Bigna Monèmou, médecin général de la Soguipah, a promis de mettre leur savoir faire à la disposition de Michel Beimy pour la réussite de sa mission. Car, justifie-t-il, la société traverse une crise sans précédente.

De son côté, Jean Baké Bamy du service contrôle de qualité a dit toute l’émotion qui l’habite suite à cette nomination qui devrait donner une nouvelle orientation à l’entreprise qui est malade de sa gestion.

Derrière cette joie populaire, persiste l’inquiétude et désarroi des planteurs et de la classe ouvrière qui attendent toujours d’être situés sur le paiement intégral des arriérés de salaires pour les uns et des crédits pour les autres.