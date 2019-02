Diécké: les défis qui attendent le nouveau DG de la Soguipah

Michel Beimy, ex-Directeur national adjoint des impôts, a été nommé le 31 janvier au poste de Directeur général de la société guinéenne de palmier à huile et hévéa, en abrégée SOGUIPAH en remplacement de Mariama Camara, l’actuelle ministre de l’Agriculture. Celle-ci a dirigé la Soguipah pendant 25ans.

La nomination de ce nouveau patron de la Soguipah suscite de nombreux espoirs aussi bien au sein des travailleurs de l’entreprise que de la population de Diécké et Bignamou, deux sous-préfectures qui sont, par excellence, des zones d’hévéaculture.

Cette nomination qui du reste a été une surprise pour plus d’un ici, a été accueillie dans la ferveur par la population locale qui a laissé éclater sa joie à travers des scènes de liesses dans les rues de Diécké.

Pour Nyankoye Kékoura Balamou, un ouvrier, la nomination du nouveau DG, au-delà de la joie qu’elle suscite, représente une inquiétude. Parce que tout simplement il n’a eu son salaire depuis plus mois.

Quant à Albert Sandy, planteur de son état, il estime que de nombreux défis interpellent Michel Beimy notamment celui relatif à la chute du prix de l’hévéa. D’après lui, les planteurs souffrent de plus en plus à cause de la baisse du prix, tous les mois. Pire, relève-t-il, le calendrier de la paie n’est pas connu et les travailleurs sont salaires depuis environ deux mois.

De son côté, Amara Kanté, un habitant de Diécké, se dit pressé de voir le nouveau directeur général prendre service. Parce qu’il estime que ce serait pour Diécké un nouveau départ vers son développement local. «Le niveau de développement de Diécké, ne reflète pas celui d’une cité industrielle digne de nom en dépit des 25 ans d’existence de l’entreprise sous la direction de Mariama Camara (l’actuelle ministre de l’Agriculture, ndlr).»

En ce qui ce concerne les chefs de services de la Soguipah, ils préfèrent, eux, garder le silence jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau directeur général.

Une dépêche de Sangbalamou Jean-Pierre depuis Yomou pour Guinéenews