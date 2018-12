Difficultés des Ambassades guinéennes: le ministre des AE dépeint un tableau sombre devant les députés

Entamé hier mardi, les ministres guinéens poursuivent ce mercredi leur grand oral devant les députés à l’Assemblée Nationale. Il s’agira pour eux de présenter la politique sectorielle de leurs départements respectifs.

Dans la présentation du budget sectoriel de son département, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l’Etranger, Mamady Touré, a dénoncé l’état de délabrement avancé des ambassades guinéennes à l’étranger et les difficiles conditions de vie des diplomates guinéens.

Selon le ministre des AE, leurs salaires sont non seulement très bas mais ils ne bénéficient ni d’assurance maladie, ni d’allocations pour la scolarisation de leurs enfants. Poursuivant, il a fustigé ‘’le bas niveau du budget de fonctionnement dans les ambassades empêchant la promotion de l’image de marque du pays… Il en est de même pour les retards dans le paiement des charges et salaires des ambassades et consulats généraux, le manque de moyens mis à la disposition nos représentations diplomatiques. Ce qui ne leur permet pas, remarque-t-il, d’apporter toute l’assistance nécessaire à nos compatriotes en détresse à l’étranger.

Outre ces problèmes dont sont confrontés la diplomatie guinéenne, le ministre Touré a aussi énuméré les difficultés auxquelles est confronté le département des Affaires Etrangères (AE). Au nombre de ces difficultés, il y a l’inadéquation des besoins exprimés et les allocations budgétaires, la lenteur du système et du circuit financier (d’où la nécessité de la mise en place d’une procédure plus simple et plus rapide), la faiblesse de capacité des cadres et diplomates.

Il faut noter par ailleurs que l’avant-projet de budget 2019 du ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger se chiffre à 353 milliards 661 millions 367 mille de francs guinéens.