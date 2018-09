Dionfo/Labé : le district de Besseya ravagé par un incendie!

À l’image de plusieurs autres localités de la Moyenne Guinée, le district de Besseya relevant de la sous-préfecture de Dionfo, à l’est de la commune urbaine de Labé, est ravagé depuis 48 heures par un feu. À ce jour, sept cases et tous leurs contenus ont été réduits en cendre. Les sinistrés dorment à la belle étoile, selon le sous-préfet de Dionfo.

«Il y a eu un incendie qui a brulé six cases avant-hier. La septième case a pris feu hier. Toutes les cases et leurs contenus y ont consumés. Seulement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine. Mais, c’est malheureux et c’est pitoyable. Parce que ça coïncide à une période très dure. Les récentes récoltes des paysans ont aussi été ravagées par le feu. Les sinistrés dorment à la belle étoile », déclare Tamba Oularé, la première autorité sous-préfectorale de Dionfo.

Le deuxième imam de la mosquée de Besseya, Mody Alpha Amadou, un témoin de l’incendie, dépeint la situation: «il y a une maison qui a pris feu à 13 heures 30 minutes. On est resté à côté pour tenter d’éteindre les flammes. À 17 heures, une autre a pris feu de l’autre côté. Le jeudi 6 septembre, une première case a pris feu à 7 heures du matin, puis une autre vers 10 heures. Ensuite, de 13 heures 30 minutes à 19 heures, quatre autres cases ont pris feu. Donc en tout, il y a sept habitations qui sont parties en fumées.»

Cette série d’incendies a créé une psychose au niveau des populations qui trainent les pieds pour se rendre à la Mosquée. «Toutes les cases et leurs contenus ont pris feu. Très souvent, le feu se déclare au niveau des portes. Donc par précaution et pour éviter le pire, on s’est résigné à notre sort. Jusque-là on a vraiment rien compris et on est aujourd’hui tous là, la peur au ventre. Moi, je suis imam mais par crainte, je ne pourrai pas aller à la mosquée, on a peur», a-t- fait savoir.

Après Dalaba, puis Kiri Dimou, dans Pita le mois dernier, cette fois-ci, ce sont les habitants de Besseya dans la préfecture de Labé qui luttent contre le feu.