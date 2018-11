Diplomatie : l’ambassadeur Senkoun Sylla reçu par Halimah Jacob, la présidente du Singapour…

Dans le cadre de la haute mission que le président de la République, Alpha Condé lui a confiée, Senkoun Sylla, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée à Singapore avec résidence à Tokyo, Japon a procédé à la remise des lettres de créance à Madame Halimah Yacob, présidente de la République de Singapore, le mercredi 24 octobre 2018, a-t-on appris de sources diplomatiques.

C’est dans le prestigieux Palais Présidentiel d’Istana, à Singapore que l’événement a eu lieu.

Cette cérémonie solennelle a été organisée dans les détails près, témoignant de l’importance qui sied à cet engagement diplomatique majeur qui marque désormais l’émergence d’une coopération dont les bénéfices seront à la hauteur des aspirations des deux peuples.

Au cours de l’entretien qui a duré près de trois quarts d’heures, preuve de l’importance accordée par la présidente à la dynamique des relations de coopération entre nos deux pays, le diplomate guinéen a tout d’abord exprimé son infinie gratitude pour l’accueil chaleureux et pour toutes les prévenantes marques d’attention dont il a bénéficié, depuis son arrivée à Singapore.

« Grande est ma joie et immense la fierté qui m’imprègne de servir mon pays a un niveau si élevé, qui plus est, dans l’un des pays les plus remarquables au monde au regard de son essor économique sans précédent et de sa stabilité politique qui forcent aujourd’hui l’admiration de tous », a dit en substance Mr. Senkoun Sylla joint au téléphone par Guineenews.

Il a saisi cette occasion pour transmettre le message d’amitié et de fraternité du chef de l’État, Alpha Condé mais aussi adressé les sentiments d’admiration profonde de celui-ci, face au modèle de développement économique de Singapore, qui force aujourd’hui l’enthousiasme de tous et façonne l’adoption des approches de développement.

La Guinée dans sa projection vers un développement efficient et durable, compte ainsi s’inspirer des procédés et du savoir cumulés par Singapore pour convertir ses avantages économiques en opportunité de croissance et d’essor économique.

Le diplomate guinéen a également transmis les remerciements du peuple et du gouvernement guinéen au peuple et au gouvernement de Singapore pour leur soutien aux actions de développement de la Guinée. Notamment, à travers l’implication de certaines entreprises de Singapore dont la société Winning Group qui opère dans le secteur minier et son concept de valorisation des ressources humaines par des stages de formation à Singapore et à Conakry ; la Société Surbana Jurong, le plus grand cabinet d’urbanisation et d’infrastructure de Singapore dans le cadre de la conception du schéma directeur de la ville de Conakry et des Iles de Loos.

Lors de l’audience avec la présidente de Singapour, il a en outre souligné l’excellence des relations d’amitié et de coopération qui singularisent nos deux nations et qui trouvent leur source dans la volonté croissante des différents acteurs, d’œuvrer en faveur de la construction d’un monde de solidarité, d’entraide et de paix durable.

« La locataire du palais d’Istana m’a souhaité la bienvenue à Singapore et s’est félicitée de l’excellence et de l’exemplarité des relations entre la Guinée et son pays en raison des éléments importants à porter à l’actif de cette coopération à seulement une année après l’établissement des relations diplomatiques et consulaires entre nos deux pays. Elle a réitéré la volonté et l’engagement de son gouvernement de voir ceux-ci se développer davantage, au profit de nos populations respectives », a affirmé l’ambassadeur Seinkoun Sylla, visiblement satisfait de l’accueil dont il fait preuve lors de la présentation des lettres de créance à Singapour.

Par ailleurs, après la présentation de ses lettres de créance, M. Sylla a rencontré plusieurs personnalités de haut niveau dans le cadre du renforcement de la coopération mutuellement avantageuse entre les deux pays.

Audiences avec le directeur Afrique du ministère des Affaires Etrangères de Singapore

Selon M. Sylla, « ces échanges ont permis de passer en revue les différentes actions entreprises en faveur du renforcement du cadre de coopération entre nos deux pays mais aussi de prendre connaissance des aspirations profondes des autorités et la manière dont elles voient l’articulation des politiques de développement pour permettre de tirer le maximum de profits de notre partenariat. »

Chez Infrastructure Asia, l’ambassadeur Sylla se dit être séduit par l’agence gouvernementale, qui soutient la croissance économique et sociale de l’Asie à travers le développement des infrastructures.

Lors de de sa visite au ministère de l’Éducation Nationale avec le Programme de Coopération de Singapore, le diplomate guinéen a estimé qu’en tant qu’organisme gouvernemental, le SCE est habilité à conclure des protocoles d’entente et des accords relatifs aux projets de collaboration du secteur public avec d’autres gouvernements étrangers et leurs États que la Guinée devrait profiter.

A la Fédération des Entreprises de (SBF), l’ambassadeur de Guinée au Japon, a affirmé que la « Singapore Business Fédération » – (SBF) est la chambre de commerce suprême qui défend les intérêts du monde des affaires de Singapore dans les domaines du commerce, de l’investissement et des relations industrielles. Il représente 25 800 entreprises, ainsi que des chambres de commerce locales et étrangères clés. Des modèles que la Guinée devrait saisir pour son développement harmonieux. Ce sur quoi, il travaille en ce moment, dit-il.

Quant à sa visite à Surbana Jurong, le plus grand cabinet d’urbanisation et d’infrastructure de Singapore et artisan du modèle d’urbanisation de Singapore, il a été émerveillé par la qualité de travail. C’est pourquoi, rappelle-t-il, Surbana a signé un accord avec le gouvernement guinéen dans le cadre du projet d’urbanisation « Grand Conakry 2040 ».