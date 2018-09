Diplomatie : le président de la Namibie arrive ce mardi à Conakry

Le président de la Namibie, Hage Geingob, est attendu à Conakry ce mardi 18 septembre 2018, selon un communiqué du Bureau de presse de la Présidence.

A en croire ce communiqué, Hage Geingob arrive chez son homologue Alpha Condé dans le cadre d’une visite de travail. La durée de sa visite n’a pas été précisée. Mais le communiqué laisse entendre que le Président namibien ne sera pas à Conakry pour une visite d’un jour.

Membre de la Swapo, parti anticolonial et antiapartheid, Hage Geingob est devenu Président de la Namibie en décembre 2014. Il est devenu président exercice de la Communauté d’Afrique Australe (SADC) le 17 août dernier.

La Namibie, pays d’Afrique australe, a été conquise et administrée par l’Afrique du Sud de 1915 à 1990, après la colonisation allemande. Indépendante depuis 1990, elle est le troisième pays le plus jeune d’Afrique avant l’Erythrée (1993) et le Soudan du Sud (2011), mais est aujourd’hui l’un des pays les plus prospères du continent.