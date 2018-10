Diplomatie: le sous-Secrétaire d’Etat américain, Tibor Nagy attendu à Conakry le 2 novembre

Selon le Département d’Etat américain, le Secrétaire adjoint du Bureau des affaires africaines entamera du 29 octobre au 10 novembre une tournée qui le conduira dans plusieurs pays européens et africains, a appris Guinéenews.

Ainsi, Tibor P. Nagy est attendu à Conakry le 2 novembre prochain en provenance de Togo, indique le site du Département d’Etat américain. Au cours de son séjour en Guinée, le diplomate américain tiendra des réunions bilatérales avec des représentants du gouvernement guinéen, organisera une table ronde sur les entreprises et rencontrera des anciens élèves de l’Initiative des jeunes dirigeants africains (YALI).

Toujours, à la faveur de cette tournée, M. Tibor se rendra également au Royaume-Uni, en France, au Togo, au Mali et au Nigéria qui constituera la dernière étape de ce périple Afro-européen. Au Nigeria qui est la première économie africaine, le diplomate américain rencontrera des représentants du gouvernement, des membres du monde des affaires américain, des chefs religieux, des organisations de la société civile et des groupes de jeunes. Il prononcera un discours à l’Université Baze sur les relations américano-africaines.

A en croire le Département d’Etat américain, l’objectif de cette tournée africaine est de renforcer les liens commerciaux entre les États-Unis et l’Afrique, à exploiter le potentiel des jeunes africains, à promouvoir la paix et la sécurité par le biais de partenariat et à faire connaître l’engagement indéfectible des États-Unis envers l’Afrique.

D’origine hongroise, le sous-Secrétaire américain chargé des affaires africaines, Tibor P. Nagy qui est d’origine hongroise, a, par ailleurs, été Ambassadeur des USA en Guinée entre 1996 et 1999.