Diplomatie : l’Italie rouvre son ambassade à Conakry

C’est désormais officiel. L’Italie a rouvert son ambassade à Conakry ce jeudi 8 novembre 2018 en présence de plusieurs membres du gouvernement guinéen et des diplomates étrangers. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la résidence de son ambassadeur à la minière dans la commune de Dixinn.

Le nouvel ambassadeur de l’Italie en Guinée s’appelle Livio SPADAVECCHIA. Selon lui, la réouverture de l’ambassade italienne à Conakry vise à faciliter la promotion du dialogue et de la coopération entre la Guinée et son pays. Dans son speech, il a fait mention des efforts déjà fournis par ses compatriotes dans le développement socioéconomique de la Guinée. En guise d’exemple, il a cité entre autres les travaux réalisés par des Italiens en Guinée qui sont la route de Kankan, le port de Kamsar, le barrage de Garafiri à Kindia, le jardin du 2 octobre, etc.

Sur le plan sanitaire, l’Italie appuie aussi la Guinée avec le financement du centre Dream qui s’occupe des soins des patients vivant avec le VIH. SEM Livio a souligné également les efforts de son pays dans l’appui au secteur de l’enseignement professionnel.

Comme on pouvait s’y attendre, le diplomate italien a évoqué la question de ‘l’immigration irrégulière. L’Italie et la Guinée vont travailler ensemble pour limiter ce phénomène qui constitue un véritable problème social pour ce pays européen, dira-t-il. Enfin, a-t-il déclaré, « nous portes sont ouvertes et nous sommes prêts à accompagner la Guinée pour sa stabilité et sa croissance économique ».

Pour ailleurs, le directeur de l’Agence de la coopération italienne, qui relève du ministère des Affaires étrangères, Dario Mariani, a défini les secteurs prioritaires d’intervention de son agence. Il s’agit de droits de l’homme, de la bonne gouvernance, de l’Etat de droit, etc.

Ainsi, au nom du gouvernement guinéen, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Alpha Ibrahima Keira, a apprécié la bonne coopération entre la Guinée et l’Italie tout en rappelant que son gouvernement est ouvert. Avant d’inviter l’Italie à recentrer les axes de coopération bénéfiques aux deux parties.

« Nous restons ouverts et sommes à l’écoute de suggestions », a dit en substance M. Kéira. Le retour de l’ambassade d’Italie en Guinée « prouve à suffisance que les relations diplomatiques, économiques, scientifiques et techniques entre l’Italie et la Guinée se portent à merveille. L’ouverture de l’ambassade marque un jalon important dans la consolidation de cette coopération entre l’Italie et la Guinée ».

« C’est une coopération rapprochée car cela matérialise l’excellence des rapports de coopération entre nos deux pays », a-t-il conclu. Donc, fini le calvaire des Guinéens pour la recherche des visas à Dakar et à Abidjan.