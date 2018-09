Docteur Sultan de l’inspection médicale scolaire s’en est aussi allé !

En 1964, les écoliers de Camayenne sud furent envoyés à l’inspection médicale scolaire, à côté de lycée 2 Octobre. La salle était climatisée, certains frileux tremblaient de froid, d’autres de peur.

On passait à tour de rôle et on écartait les bras devant un appareil qui observait l’intérieur de nos maigres poitrines. Mon cœur battait la chamade. Le type qui était devant moi, s’appelait Soumaïla Camara comme si c’était hier. Soumaïla fut mis de côté et j’appris qu’il avait une déformation cardiaque, qu’il lui était absolument interdit de courir ou de faire des mouvements violents, à commencer par ne plus jouer au ballon formellement interdit, sinon, kaput!

Quand ce fut mon tour de plaquer ma poitrine, Docteur Sultan observa un moment et déclara à quelqu’un qui notait des choses : « Cœur légèrement chargé !» Nom de Dieu.

J’apprendrai plus tard que je n‘étais pas dans la même situation que Soumaïla qu’il me fallait un peu de remontant et dormir plus que je ne le fait, et ça, c’était vrai, il y avait trop de programmes…. J’ai perdu Soumaïla de vue depuis et je me demande ce qui lui était advenu, ainsi que le Docteur sultan.

Ça fait vieux. Des condisciples de cette époque sont allés les uns après les autres, notamment Rougui Barry RBB et bien d’autres. La dernière fois, lors des obsèques de Kandia, Monsieur but, j’étais assis à côté d’un Sultan, qui m’a dit qu’il est le fils de Docteur Sultan, je lui criais : il m’a consulté, je lui demandai s’il vit… Quelle longévité !

Docteur Sultan, vous avez prodigué des conseils utiles à des personnes pour qu’ils demeurent jeunes jusqu’à plus de soixante ans. En tout cas, votre témoin a respiré le minimum de poussière que possible, c’est ce qu’on retient de vous, en outre d’une alimentation saine; que Madame Kourouma nous a assénée. Tous les gamins qui sont passés à l’inspection médicale scolaire de cette époque ne vous ont jamais oubliés. Que la terre vous soit légère, condoléances à votre famille

Est-ce que les écoliers de maintenant passent à l’inspection médicale ?