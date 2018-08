DPJ: Sorya Bangoura de l’UFDG convoqué

Sorya Bangoura, tête de liste de l’Union des Forces Démocratiques (UFDG) pour la mairie de Matam, est convoqué pour nécessité d’enquête judiciaire à la DPJ (Direction de Police Judiciaire). Il devra s’y rendre le 23 août 2018, selon une copie de la convocation reçue par Guinéenews. (Crédit-photo:Vsionguinée)

Le motif de la convocation n’est pas cependant notifié. « Moi également je ne sais pas pourquoi cette convocation. Je crois que c’est parce que tout simplement Sorel dérange », nous a confié Sorel Bangoura, joint au téléphone par Guineenews.

«Comme il y a un nouveau directeur de la DPJ, je crois que celui-ci veux faire un coup de maître pour dire que moi aussi j’ai arrêté un politicien », a ajouté l’opposant.

Le collectif des avocats de l’UFDG composé de Me Salifou Béavogui, Me Paul Yomba Kourouma et Me Alseny Aïssata Diallo proteste contre cette convocation qu’il considère être en désaccord avec le dernier alinéa de l’article 82 du code de procédure pénale. Celui-ci stipule que « si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition… » Toutefois, cet article « n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.»

Partant de l’article 151 du nouveau code de procédure pénale, les avocats de l’UFDG croient déjà que toute procédure judiciaire contre leur client ne pourra pas prospérer.

La convocation de Sorel Bangoura est émise un jour après avoir qualifié les proches d’Alpha Condé de « médiocres » lors de la dernière assemblée hebdomadaire de l’UFDG. « Ils sont devenus des hypocrites, des voleurs, des menteurs avec de l’allumette et de l’essence », a aussi déclaré Bangoura qui a assuré les militants de l’UFDG qu’il sera le prochain maire de Matam.