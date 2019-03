Dr Khalil Kaba : « Il n’y a pas de confusion à faire entre les rôles du CNRPT et ceux de l’ARPT» 

Lundi 4 mars 2019, après la cérémonie de prestation de serment à la Cour suprême, le président du Conseil National de Régulation des Postes et Télécommunications (CNRPT) naissant a eu l’occasion d’exprimer sa reconnaissance aux trois personnalités (le Président de la République, le président de l’Assemblée et le président du CES) qui les ont nommés. Mais aussi, d’apporter quelques précisions sur les rôles de son institution.

Alors que certains pensent que le CNRPT pourrait marcher sur les pieds de l’ARPT, Dr Ibrahima Khalil Kaba précise que tel ne peut être le cas. «Ce sont deux choses à l’ARPT, son conseil et sa direction générale. Il y a simplement une confusion, les gens pensent que la direction générale, c’est l’autorité. L’autorité, c’est plutôt deux organes: un organe délibérant qui est le conseil et un organe de gestion qui est sa direction générale. Nous travaillons de concert, mais les attributions de chacun sont claires. A cela, j’invite tous ceux qui s’intéressent au secteur ( Ndlr : des télécommunications) à consulter la loi 018. Il n’y a pas de confusion…», a fait remarquer le ministre, Dr Ibrahima Khalil Kaba a indiqué que les rôles du Conseil sont définis à partir de l’article 11 de la loi L/2015/018/AN relative aux télécommunications et aux technologies de l’information en République de Guinée. En résumé, a ajouté Dr Kaba, le CNRPT est « l’organe délibérant et décisionnel de l’Autorité de régulation des postes et télécommunication ».