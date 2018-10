Dr Oussou: «ce qui s’est passé à Kindia est intolérable… les gendarmes encadrent les bandits pour piller…»

Le Vice-président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée est intervenu ce matin à la Radio Espace pour exprimer son indignation contre ce qu’il appelle « la barbarie à Kindia ». Dr Fodé Oussou est très remonté contre les responsables du RPG qu’ils qualifient de « confusionnistes et de combinards, auteurs des troubles à Kindia.»

Interrogé sur la situation qui prévaut à Kindia depuis hier, le numéro 2 de l’UFDG apprend à nos confrères que l’atmosphère est toujours tendue dans la commune après l’installation du nouveau maire.

«Ce qui se passe à Kindia est intolérable. C’est au-delà de l’inimaginable. Comment on peut laisser les voyous saccager et piller le domicile d’une vieille femme innocente ? C’est irresponsable et honteux pour un pays. Les forces de sécurité, les gendarmes de Kindia ont empêché les bonnes volontés de secourir la vieille dame… Les gendarmes ont encadré les bandits et les loubards pour piller les citoyens. C’est inconcevable ! »

Que va faire l’UFDG maintenant ? Les responsables de ce parti vont-elles porter plainte ?

«Nous avons toujours porté plainte parce que nous sommes légalistes… Quand même on sait que la justice est aux ordres du pouvoir. C’est vrai, on n’a pas confiance dans cette juste à la solde du pouvoir… Sinon comment les forces de l’ordre peuvent-elles faire usage de balles réelles contre les citoyens ? Je me demande quelle image Alpha Condé laissera après son départ du pouvoir ? Quelle image pourra-t-on garder de lui ? On a dépensé des milliards pour la reforme des forces de sécurité pour rien. Elles n’ont pas le droit de tirer à balles réelles sur les citoyens dont elles ont le devoir de protéger », dit-il.

Quelle réponse Fodé Oussou a à donner au ministre de la Sécurité qui soutient que les forces de l’ordre ont agi professionnellement?

« Si le ministre est sûr que les policiers et les gendarmes n’ont rien à avoir avec la mort du jeune à Koloma, qu’il nous apporte les preuves que ce sont les bandits infiltrés qui ont tiré. C’est honteux ! C’est une honte pour notre pays. Les policiers abattent les citoyens comme des animaux.»

En ce qui concerne l’installation du maire UDG à Kindia, le Vice-président de l’UFDG, affirme qu’il n’a rien contre le candidat de l’UDG qui été intronisé. Il en veut plutôt au président du groupe parlementaire de la mouvance. « Je n’ai rien contre l’UDG… C’est Damaro qui veut faire de l’amalgame. C’est lui le principal auteur de tout ce qui est arrivé.»