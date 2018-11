Dubreka : les élèves dans la rue pour réclamer la reprise des cours

Ce mardi 27 novembre, aux environs de 12h 35, les élèves âgés de 7 à 12 ans se sont dirigés vers la préfecture de Dubreka pour réclamer le retour des enseignants dans les salles de classe, nous rapporte un témoin.

Avec des slogans « vive l’école guinéene » ; « vive les enseignants », ils souhaiteraient reprendre effectivement les cours dans les écoles où les enseignants brillent par leur absence due à la grève qu’ils ont lancée depuis plus d’un mois. Un dispositif de sécurité était visible devant la préfecture. La manif se passe sans violence.

Faut-il rappeler que depuis le 3 octobre, le SLECG (Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée) a lancé un mouvement de grève qui continue de paralyser le système éducatif. Depuis, des cours évoluent en dents de scie dans le pays. Les négociations peinent à reprendre. Le salaire des enseignants grévistes gelés mais aussi, ils sont dispersés à coup gaz lacrymogènes en voulant tenir des sit-in de protestation et d’autres sont arrêtés et condamnés avec sursis.

Nous y reviendrons.