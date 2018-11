Dynamic Mining/Projet Bauxite Bon Ami-Contenu Local : pré-qualification-Appels d’offres : phases de construction et d’exploitation pour les entreprises guinéennes

Conakry, le 26novembre 2018

Le projet Bauxite Bon Ami de Dynamic Mining, dans la préfecture de Boké, prépare actuellement le démarrage de sa phase de construction en 2019. La production démarrera en 2020 avec pour objectif 4.500.000 tonnes de bauxite par an pour démarrer puis une extension à 9.000.000 tonnes. La durée d’exploitation est pour l’instant fixée à 15 ans.

Le présent document lance la phase initiale desappelsd’offres visant à présélectionner les entreprises guinéennes possédant l’expérience et les capacités suffisantes pour pouvoir soumettre dans la phase suivante leurs offres techniques et financières.

Les termes de références sont les suivants :

1. Extraction Minière (défrichement et retrait des terres arables avec des bulldozers et camions appropriés / extraction de la bauxite avec des surfaces miners / réhabilitation des zones déjà exploitées en réutilisant les terres arables préalablement enlevées ) .

2. Construction d’une piste de transport de la bauxite de 45 kms depuis la zone minière jusqu’à la zone portuaire.

3. Transport de la bauxite de la mine au port, sur une distance de 45 kms en utilisant la piste construite à cet effet, incluant la gestion des chauffeurs et l’entretien des engins de transport

4. Maintenance préventive / réparation de la piste de transport de bauxite de 45 kms

5. Gestion du stock de bauxite dans la zone portuaire, en fournissant et utilisant des bulldozers, chargeurs et autres équipements de TP appropriés

6. Transport fluvial de la bauxite sur barges, transbordement en mer, y compris dragage et consignation maritime.

Plusieurs appels d’offres vont être publiés dans les semaines à venir, certains pourront regrouper plusieurs des 6 lots ci-dessus.

Toute entreprise guinéenne ayant une expérience significative dans tout ou partie des termes de référence présentés ci – dessus et voulant participer aux Appel s d’Offres doit :

1. avant le 05/12/2018 12h00 de Conakry : se connecter sur site Web de Dynamic : www.dynamicmine .com ,

2. cliquer que le lien suivant : www.dynamicmine.com/tenders et télécharger le document à remplir

3. Le document rempli doit être envoyé par email à l’adresse suivante, contact@dynamicmine.com , avant le 06 /1 2 /2018 , 17h00 heure de Conakry (l’objet de votre email d oi t obligatoirement être « DAO DYN construction et exploitation – document préqualification ») .

Le dossier de pré- qualification à télécharger et remplir selon la procédure décrite ci – dessus porte sur les points suivants :

• Présentation de la procédure et des règles obligatoires de soumission de l’offre

• Informations générales sur l’entreprise

• Fiche de contrôle de conformité aux critères de contenu local

• Sélection des lots pour lesquels l’entreprise veut être présélectionnée

• Résultats financiers de 2015, 2016 et 2017

• Capacités en Ressources Humaines

• Capacités en équipements

• Statistiques HSSE de 2015, 2016 et 2017 et processus HSSE

• Question précise concernant le(s) lot(s) sélectionné(s)

• Présentation résumée de s 3 expériences les plus significatives en Guinée pour les lots pour lesquels l’entreprise se porte candidate.

Selon les lots pour lesquelles elles seront candidates, selon les capacités et l’expérience démontrées, les entreprises finalement retenues en conclusion de ce processus de préqualification et participant aux appels d’offres avec succès peuvent se voir proposer des contrats, soit en sous-traitance d’une autre entreprise, soit en « joint-venture » avec une autre entreprise, soit en contrat direct avec le projet.

Cette procédure de pré-qualification rentre dans le cadre des efforts constants de Dynamic pour favoriser autant que possible les entreprises guinéennes et répondre aux exigences de contenu local du gouve rnement de République de Guinée et aux standards de qualité du projet.

Nous remercions par avance les entreprises guinéennes qui vont participer à cette première étape de la sélection des contractants du projet Dynamic et sommes persuadés que cela contribuera activement au développement du tissu économique guinéen.