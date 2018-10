Echec des négociations FESABAG-APB: les activités des banques seront paralysées ce mardi

Dans une déclaration dont Guinéenews s’est procuré copie, la FESABAG (Fédération Syndicale Autonome des Banques, Assurances et Microfinance) a déploré qu’après des mois de discussions entre elle et les autorités de la BCRG (Banque Centrale de la République de Guinée) et les patrons des Banques, Assurances et Microfinances (le Secteur financier) autour des mesures d’accompagnement suite à l’augmentation du prix du carburant, les choses soient au point mort.

En conséquence, la FESABAG dit qu’elle consacrera la matinée du mardi 9 octobre, de 08h à 13h 00 à une assemblée de restitution et décider avec les travailleurs de la prochaine étape suivre. Lire copie du communiqué :Assemblée Générale FESABAG