Échiquier politique: ce 20 mai, Sidya souffle ses 18 bougies à la tête de l’UFR

Demain dimanche 20 mai marque le 18ème anniversaire de l’arrivée de Sidya Touré à la tête de l’Union des forces républicaines (Ufr). Une année de plus dans la vie de cette formation politique sous la direction de son leader qui revigore ses responsables et militants à plusieurs niveaux.

Au cours de la traditionnelle assemblée générale hebdomadaire de cette troisième force politique du pays ce samedi 19 mai, le vice-président du parti a exprimé toute sa joie à cet effet avant de saluer la constance du parti sur l’échiquier politique guinéen.

«Aujourd’hui, nous sommes le plus ancien parti. Je ne vais pas citer le RPG. Parce que le RPG originel est mort. Et je sais que le RPG Arc-en-ciel est né il y a peu. C’était dans l’entre-deux tours de la présidentielle de 2010. Je ne vais pas non plus parler du PUP (ancien parti au pouvoir qui était dirigé par feu le général Lansana Conté, Ndlr). Je parle des partis qui sont dans l’arène politique et qui conquièrent le pouvoir pour l’acquérir et l’exercer. Nous sommes le plus ancien», s’est félicité le député sans daigner annoncer s’il y a des festivités à cet effet. En tout cas l’année dernière, l’Ufr avait organisé une grandiose manifestation au Palais du peuple et qui avait mobilisé des militants venus de divers horizons de la Guinée et d’ailleurs.