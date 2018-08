Economie : la Guinée abritera les 13 et 14 mars 2019 son premier salon sur l’entrepreneuriat

Conakry va abriter les 13 et 14 mars 2019 le premier salon des entrepreneurs sous le thème : «Entrepreneuriat, un puissant levier de développement économique». L’annonce a été faite ce jeudi 30 août par le Directeur général de l’Agence Guinéenne pour la Promotion de l’Emploi, à la faveur d’un point de presse qu’il a organisé à cet effet.

Selon Sékouba Mara, ce premier salon vise non seulement à utiliser l’entrepreneuriat comme moteur de développement de la Guinée en participant à l’essor des domaines peu ou sous-exploités comme l’agriculture, le tourisme, NTIC (Nouvelle Technologique de l’Information et de la Communication) et l’environnement. Mais aussi, à lutter contre le chômage et l’immigration clandestine des jeunes en créant des activités génératrices de revenus par le biais de l’entreprenariat.

A en croire Sékouba Mara, ce salon sera mis à profit pour outiller les entrepreneurs afin de faire décoller leur business par le biais d’ateliers pratiques, financer des projets innovants ayant un impact sur l’environnement socioéconomique de la Guinée (…).

Parlant de l’agenda du salon, M. Mara a annoncé que des intervenants de haut niveau feront une table-ronde pour aborder les sujets liés au développement de l’entrepreneuriat en Afrique.

Pour sa part, le ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, du Travail et de l’Emploi, représenté par son secrétaire général, Michel Koivogui, a rappelé que l’avenir d’un pays dépend entièrement de sa jeunesse. «Notre ministère a pour mission de former et d’accompagner mais, en réalité nous ne créons pas d’emplois. L’Etat peut assurer ou garantir la formation et la sécurité mais, il n’a pas la capacité d’engager tout le monde», a-t-il laissé entendre.