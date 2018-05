Economie: le nouvel argentier du pays prend fonction et décline ses priorités

Jusque-là Ambassadeur de la Guinée en Afrique du Sud, Mamady Camara a officiellement pris les rênes du ministère de l’Economie et des Finances ce mardi 29 mai. Dans son allocution de circonstance, le nouveau ministre de l’Economie et des Finances a rendu un hommage à la sortante pour le travail accompli durant ces dernières années au sein dudit département.

Prenant fonction dans un contexte international marqué par une chute des prix matières premières, le nouvel argentier du pays affirme qu’une seule alternative s’offre à lui pour faire face à cette contrainte majeure. C’est celle qui consiste à renforcer la résilience de l’économie guinéenne en la diversifiant à travers une industrialisation basée sur les produits agricoles, forestiers et miniers.

Pour lui, la politique économique de la Guinée doit se focaliser sur la diversification pour répondre aux aspirations des Guinéens, à des emplois décents et à un mieux-être.

Pour ce faire, il envisage, en collaboration avec son homologue du Budget, d’augmenter l’assiette du Trésor de la République en améliorant la collecte des ressources intérieures.

Pour réussir sa mission, le nouveau ministre de l’Economie dit compter sur l’expertise, l’expérience, le patriotisme et le sens élevé des cadres du département. «La mobilisation des ressources intérieures dans la transparence et l’équité doit guider nos actions au quotidien. En matière de mobilisation des ressources internes, nous devons faire preuve d’innovation. Il est impératif que les régies financières portent à un niveau élevé leurs capacités de collecte des recettes. En plus, nous devons envisager de lever des fonds en recourant à d’autres mécanismes, en exploitant mieux le marché des capitaux pour financer le développement de la Guinée, en recourant à l’épargne des Guinéens en mettant à contribution le secteur privé national et international », propose Mamady Camara tout en précisant que des grandes puissances ont recourus à ces politiques au début de leur essor économique.

Poursuivant, il a promis de veiller à la qualité de la croissance afin de ne pas faire des laissés-pour-compte dans la lutte contre la pauvreté, l’exclusion et l’inégalité.

Pour le ministre Camara, les appuis du Fonds Monétaire International ne peuvent répondre aux besoins de financement du pays. Mais avoir le FMI de notre côté, peut, dit-il, catalyser la mobilisation d’autres ressources financières plus importantes. Nous devons compter sur nous mêmes d’abord et considérer les apports extérieurs comme purement additionnels, conseille-t-il.

Déjà le nouveau ministre de l’Economie et des Finances promet de rencontrer dans les prochains jours, les équipes de son département pour définir avec elles, le cadre et la méthode de travail qui leur permettront de remplir avec succès leur mission et faire face aux priorités de la Guinée.