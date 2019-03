Éducation: la dotation en manuels scolaires désormais élargie aux écoles privées (ministre)

Après la plainte de l’association des écoles privées de Labé, toutes les écoles privées devront désormais comme celles publiques recevoir leur dotation en livres. C’est du moins l’annonce que le ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation.

« Ils m’ont dit que par le passé, les écoles privées n’étaient pas prévues en manuels scolaires. Mais cette fois ci, les écoles privées sont dans les prévisions. Le problème, c’est que la répartition est en cours. Beaucoup d’écoles ne sont pas d’abord touchées. Il y a des structures qui en ont reçus et d’autres non. C’est ce qui explique ce retard, mais les écoles privées sont prévues», a fait expliquer Mory Sangaré, le ministre de l’Education Nationale.

Par contre, le ministre persiste et signe n’avoir été interpellé par aucun fondateur d’école privée sur le problème. «Je dis aussi qu’aucun fondateur n’est venu me rencontrer pour me poser la question. C’est quand j’ai interpellé par vous (le journaliste, ndlr) que j’ai demandé à ceux qui ont commandé les livres si les écoles privées sont prévues ou pas. C’est en ce moment qu’on m’a informé qu’elles sont effectivement prévues mais au niveau primaire. J’ai même dit qu’il faut désormais élargir au niveau secondaire. C’est des gens qui ont ce contrat ; ils sont allés chercher les livres pour les amener en Guinée. Et selon le plan de répartition, ces livres vont être distribués…», a déclaré le ministre Mory Sangaré à Guinéenews.

Il faut par ailleurs rappeler que la plus part des sujets des examens sont tirés de ces manuels octroyés en général aux écoles publiques et dont la vente est strictement interdite sur le marché. D’où l’inquiétude des écoles privées qui n’avaient à ce jour aucun moyen d’en procurer. Cette nouvelle décision du ministère de l’Education nationale est un ouf de soulagement pour les écoles privées du pays.