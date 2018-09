Education: le Lycée français Albert Camus de Conakry augmente sa capacité d’accueil

Le 11 novembre 2016, le président Alpha Condé et le ministre français des Affaires Etrangères d’alors, Jean-Marc Ayrault ont procédé à la pose de la première pierre d’un bloc scolaire dans l’enceinte du Lycée français Albert Camus de Conakry.

Ledit bâtiment a été inauguré ce jeudi 20 septembre 2018. C’était en présence des autorités françaises et guinéennes massivement mobilisées pour la circonstance. Le joyau architectural comprend 9 salles de classe, un réfectoire, un foyer des lycéens, une augmentation de la capacité d’accueil de l’établissement à 180 élèves pour un coût de 650.000 euros hormis les matériels de classe et autres mobiliers. Toute chose qui a favorisé le passage du nombre d’élèves de 950 l’année dernière à 1050 à la rentrée 2018-2019.

Se réjouissant de la réalisation de ce projet, le Président de l’Association des Parents d’Elèves a rappelé que celle-ci intervient dans un contexte de forte demande pour un enseignement francophone de qualité en Guinée.

«Ce nouveau bâtiment est indéniablement le signe que le Lycée français Albert Camus se porte bien avec plus de 1000 élèves qui représentent plus de 600 familles. Pourtant, nous revenons de loin. Certains se rappellent certainement que notre école avait fermé ses portes en 2009 dans un contexte extrêmement troublé pour le pays », a déclaré en substance Frédéric Bouzigues.

Fruit, elle-même, du réseau des lycées français à travers le monde, la Cheffe de Cabinet du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Zénab Camara a salué l’extension du Lycée Albert Camus avant de réitérer sa confiance de voir y sortir -comme partout ailleurs où existe le réseau- des élites de demain à l’échelle de leurs pays respectifs et au-delà dans les organismes internationaux.

Pour sa part, le Directeur de l’Agence pour l’Enseignement du Français à l’Etranger, Christophe Bouchard, a indiqué que la construction de ces nouvelles installations constitue une étape décisive dans la modernisation et le développement du Lycée en lui permettant de mieux répondre encore à sa vocation, au service des élèves et de l’enseignement français dans de meilleures conditions, d’enrichir les groupes pédagogiques et d’améliorer la vie quotidienne des élèves, ainsi que celle des personnels.

De l’avis de l’Ambassadeur de France, cette augmentation de la capacité d’accueil du Lycée Albert Camus symbolise la qualité des relations entre son pays et la République de Guinée.

Pour nombre de familles françaises et guinéennes, ainsi que celles de pays tiers, le LAC représente l’une des implantations les plus importantes de la France. Etablissement de référence, il constitue en effet une des vitrines du rayonnement et de l’influence de la France en Guinée. D’où l’immense joie de l’ambassadeur SE M. Jean-Marc Grosgurin qui a annoncé que cette inauguration sera suivie à moyen terme par de nouveaux travaux d’extension de l’établissement qui sera entièrement repensé.

Ledit bâtiment concilie élégance architecturale, modernité qualité et préoccupation pour la qualité de vie au de l’établissement scolaire au grand plaisir des parents d’élèves et des élèves. L’école de Conakry appartient à un vaste réseau de 497 lycées français implantés à travers le monde.