Éducation : le ministre Mory Sangaré en séjour de travail à Lélouma

Le ministre de l’Education nationale, Mory Sangaré et sa suite ont été reçus ce lundi 17 décembre à Lélouma. La salle de conférence de la préfecture a servi de cadre à cette rencontre qui a mobilisé, entre autres, les autorités préfectorales, communales, les acteurs de l’éducation et des notables. L’objet de cette visite, c’est de pouvoir s’enquérir des réalités par rapport à la reprise des cours dans les établissements scolaires de la localité. Après sa tournée dans certaines sous-préfectures de la localité, Mory Sangaré s’est dit soulagé de ce qu’il qualifie de » reprise effective des cours » dans la préfecture de Lélouma.

« Ma mission à Lélouma, c’est de jeter un coup d’œil dans les écoles et voir comment elles fonctionnent… Aujourd’hui, sur les trente huit préfectures et communes de la République. Il n’y avait que Télimelé, Boffa et Lélouma qui étaient citées comme des poches de résistance par rapport à la reprise des cours », a indiqué le ministre Sangaré avant d’ajouter : » … Ma présence ici coïncide justement à la concrétisation d’une action citoyenne entreprise par des hommes et des femmes de la préfecture de Lélouma. Des actions qui ont amené la reprise, je dirais effective des cours dans toute la préfecture de Lélouma. C’est pourquoi vous avez donné de la valeur à cette journée de la citoyenneté. Parce qu’il serait illusoire qu’on vienne lancer cette journée avec des écoles fermées, les enseignants révoltés et les enfants à la maison en train de ronger leurs pouces.’’

Faut-il rappeler qu’au niveau de la commune urbaine de Lélouma, la grève déclenchée par le SLECG a été jusque-là suivie à la lettre. Néanmoins, on notait aujourd’hui la présence de quelques élèves dans certaines écoles.