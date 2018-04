EGA signe un accord avec Louis Dreyfus Armateurs pour le transbordement de la bauxite en Guinée

Le transbordement permettra à EGA de charger tous les navires naviguant en haute mer, y compris les plus grands au monde, réduisant les coûts d’expédition

Louis Dreyfus Armateurs et Abu Dhabi Ports ont l’intention de former une joint-venture pour travailler ensemble sur le projet

Emirats Arabes Unis : Emirates Global Aluminium, la plus grande société industrielle des Emirats Arabes Unis hors du secteur du pétrole et gaz, a signé aujourd’hui un accord de 15 ans avec LD Ports & Logistics, filiale de Louis Dreyfus Armateurs, pour le transbordement de bauxite en République de Guinée.

Louis Dreyfus Armateurs et Abu Dhabi Ports ont signé séparément un engagement à former une coentreprise pour travailler ensemble à la mise en œuvre du projet.

Le transbordement est le processus consistant à déplacer des marchandises d’un navire à un autre en mer, et est utilisé pour transférer des marchandises lorsque les navires sont trop grands pour être amarrés dans un port. L’utilisation de plus gros navires réduit les coûts d’expédition sur les longs trajets.

EGA chargera de la bauxite au port de Kamsar en Guinée à partir de son propre projet Guinea Alumina Corporation (GAC), qui fournira des clients dans le monde entier et de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) pour l’approvisionnement de la raffinerie d’alumine Al Taweelah d’EGA à Abu Dhabi.

Kamsar est situé sur la rivière Nunez à quelque 17 kilomètres de la mer et est inaccessible aux plus grands navires du monde.

Louis Dreyfus Armateurs est un groupe mondial de services et de transports maritimes.

EGA travaille déjà avec l’entreprise d’Abu Dhabi Ports en Guinée. Elle gère un terminal à conteneurs construit par EGA au port de Kamsar.

S’exprimant lors de la cérémonie de signature, Abdulla Kalban, président directeur général d’EGA, a déclaré : « EGA a établi un programme de croissance ambitieux pour se développer en amont et à l’international. Le transbordement est un maillon important de la chaîne qui reliera notre raffinerie d’alumine et nos fonderies d’aluminium aux Émirats arabes unis avec les mines de bauxite en Guinée, et réduira également les coûts d’expédition de GAC pour les (autres) marchés mondiaux de la bauxite.

M. Gildas Maire, directeur général de Louis Dreyfus Armateurs, s’est exprimé en ces termes: « Ces accords avec EGA et Abu Dhabi Ports étendent notre présence géographique et opérationnelle en Afrique de l’Ouest. Nous sommes heureux de nous associer à ces champions des Emirats Arabes Unis et de participer au développement de l’économie guinéenne tout en contribuant à la compétitivité du transport de la bauxite guinéenne. «

EGA développe actuellement le projet GAC en Guinée, une mine de bauxite et ses installations connexes. Les premières exportations de bauxite du projet GAC sont attendues au cours de la seconde moitié de 2019. Ce projet est l’un des plus importants en matière d’investissement depuis les quarante dernières années et sera une nouvelle source mondiale de bauxite. La bauxite est le minerai dont provient l’aluminium.

EGA construit également la première raffinerie d’alumine des Émirats arabes unis à Al Taweelah, à Abu Dhabi. La première production d’alumine est attendue au cours de la première moitié de 2019. L’alumine, qui est raffinée à partir de la bauxite, est la matière première pour les fonderies d’aluminium. La raffinerie d’alumine Al Taweelah devrait répondre à 40% des besoins en alumine d’EGA une fois qu’il aura atteint un état de fonctionnement stable.

Le système de transbordement de GAC consistera à avoir des barges autopropulsées qui feront la navette entre le poste d’amarrage de GAC au port de Kamsar et une station de transfert flottante équipée d’une grue flottante. Pour la bauxite destinée à la raffinerie d’alumine Al Taweelah, Louis Dreyfus Armateurs utilisera un Panamax sans engrenage qui fera la navette entre le quai CBG et un transbordeur nouvellement construit (un système de manutention de grues et de cargaison).

La bauxite de la raffinerie d’alumine Al Taweelah sera déchargée au port de Khalifa à Abu Dhabi. En décembre 2017, EGA et Abu Dhabi Ports ont signé un accord d’installation portuaire à long terme qui permet à Abu Dhabi Ports de développer le port de Khalifa pour devenir le premier port du Golfe capable de gérer directement les plus grands navires de fret.

Abu Dhabi Ports financera et achèvera les travaux de dragage et d’élargissement du canal et du bassin d’approche du port de Khalifa, y compris le poste d’amarrage d’EGA.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation (GAC S.A.) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (EGA), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (EGA) est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. Elle exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonnes par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (GAC), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.