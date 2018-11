Election du maire de Dixinn: «c’est le retour de la loi, de la justice et de la volonté des citoyens de Dixinn», réagit le Porte-parole de l’UFDG

Après l’élection du candidat de l’UFDG à Dixinn, le député de l’UFDG et porte-parole du parti Ousmane Gaoual Diallo, a déclaré aux journalistes que c’est une satisfaction personnelle et une reconnaissance à l’endroit du président de l’UFDG qui a œuvré pour que le choix des électeurs de Dixinn se confirme. Lisez sa réaction à chaud :

« C’est le retour de la loi, de la justice et de la volonté des citoyens de cette commune qui, dès le début du scrutin du 04 février, avaient massivement choisi le candidat de l’UFDG, que des combines politiciennes avaient voulu travestir.

Nous sommes donc heureux aujourd’hui du rétablissement de cette dignité par la volonté des conseillers communaux auxquels nous disons merci.

Merci d’avoir confirmé dans votre choix ce que les citoyens de Dixinn avaient fait. Nous disons bonne chance à notre candidat. Ceux qui ont voté pour le candidat du RPG, nous leur demandons d’oublier les contingences politiques et de se mettre à la disposition du maire élu pour le bien être des populations de Dixinn. Nous avons encore le challenge de Ratoma et de Matoto à faire et nous comptons toujours sur la détermination des élus qui restent dans ces communes. »

Par ailleurs, le nouveau maire de Dixinn aura comme principaux collaborateurs directs les vices maires dont les noms sont mentionnés ci-dessus.

1er vice maire: Mohamed Lamine Sylla (UDG)

2ème vice maire: Amadou Paloma Touré (RPG)

3ème vice maire: Ibrahima Sory Camara

4ème vice Elhadj Bemba Laye Camara (UDG)