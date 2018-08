Éliminatoire CAN 2019 : le stade de Nongo pourrait abriter le match Guinée – Centrafrique

Les autorités guinéennes en charge des sports pensent faire jouer le match Guinée- Centrafrique au stade de Nongo. En prélude à ce match prévu le 7 septembre 2018, au compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations édition 2019, le ministre en charge des Sports, Bantama Sow entend y effectuer une visite dans les installations dudit stade, a-t-on appris de source proche ministère.

Construit en 2011, le stade de Nongo est le plus grand stade de la Guinée avec une capacité de 50 000 places et d’une piste d’athlétisme de 4 400 mètres. Mais le stade n’a jamais accueilli même un seul match officiel à cause des travaux de finition qui tardaient depuis la remise de l’infrastructure à la Guinée par la Chine. A la place des matches sportifs, le stade accueille plutôt des cérémonies de mariage, des concerts et autres évènements culturels. En 2017, le tournoi ouest-africain d’athlétisme s’est néanmoins déroulé sur ce stade.

Suite à un contrat signé avec l’Etat guinéen en 2017, le groupe GBM (Guinea Business Marketing) d’Antonio Souaré a été chargé d’exécuter le reste des travaux. Celui-ci a promis que le stade sera opérationnel au plus tard à la fin de l’année 2018.