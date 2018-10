Eliminatoires CAN 2019 : les 23 joueurs de Paul Put contre le Rwanda

Le sélectionneur national, Paul Put a rendu public la liste des 23 joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Rwanda. C’est en prélude à la 3ème et 4ème journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique sénior prévue en 2019. C’était au cours d’un point de presse animé ce mercredi, 3 octobre dans un complexe hôtelier de la place. Le capitaine du Syli, Ibrahima Traoré revient en sélection après plusieurs absences .

Leader du groupe H de ces éliminatoires à la CAN 2019 avec deux victoires, le Belge entend poursuivre sur cette lancée dans cette double confrontation face au Rwanda les 12 et 16 octobre à l’occasion de ces deux journées à venir. La Guinée caracole en tête avec 6 points suivie de la côte d’Ivoire et la Centrafrique qui totalisent chacune 3 points et le prochain adversaire du syli, le Rwanda ferme avec 0 point .

La liste du sélectionneur du syli national

GARDIENS DE BUT :

1-KONE Ibrahima France

2-YATTARA Naby Moussa île de la REUNION

3-KEITA ALY Suède

DEFENSEURS

4- SIDIBE Ousmane France

5- CONTE Ibrahima Sory France

6- SEKA Ernest Boka France

7- CAMARA Mohamed Aly SUISSE

8- FOFANA Boubacar Roumanie

9- CAMARA Fodé France

10- Issiaga SYLLA France

11- SANKON Mohamed Baissama

MILIEUX DE TERRAIN

12- DIAWARA Amadou Italy

13- CISSE Ibrahim Angleterre

14- KEITA Naby DECO Liverpool

15- CAMARA Mohamed Mady GRECE

16- BANGOURA Alkhaly ARABIE SAOUDITE

17- TRAORE Ibrahima ALLEMAGNE

ATTAQUANTS

18- YATTARA Mohamed Lamine France

19- SOUMAH Seydouba ISRAEL

20- BANGOURA Alhassane Espagne

21- Kamano François France

22- KANTE Jose MARTINEZ Pologne

23- KABA Sory Espagne