Eliminatoires CAN 2019: Paul Put publie la liste des 23 joueurs du Syli contre la Centrafrique

Le sélectionneur du Syli, Paul Put a, à la faveur d’un point de presse qu’il a animé ce jeudi 24 mars au siège de la fédération guinéenne de football, rendu public la liste de ses 23 joueurs devant affronter les Fauves de la Centrafrique le 24 mars prochain à Bangui. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des matchs de la dernière journée des éliminatoires de la 32ème édition de la coupe d’Afrique des nations (CAN) qui sera organisée en juin prochain en Egypte.

Il faut préciser que sur cette liste, on constate déjà deux forfaits notamment celui du capitaine Ibrahima Traoré et de Ibrahima Sory Conté pour cause de blessures. En revanche, José Martinez Kanté signe son retour après une absence pour cumul de cartons lors du match contre les Eléphants de la Côte d’Ivoire.

En outre, ce qui est une nouveauté, c’est la sélection de deux joueurs du Horoya Athlétic Club ce sont: Boniface Haba et Abdoulaye Paye Camara.

Voici la liste complète des 23 joueurs convoqués

Gardiens . Elana Stève (Fc Tours , France) , Naby Yattara ( EXceloir , ïles de la Réunion), Aly Keita (Östersund Suède )

Défenseurs : Ousmane Sidibé (Béziers , France) , Ernest Séka (Nancy , France ) Simone Falette (Francfort , Allemagne) , Fodé camara (Gazelec Ajaccio , France ) , Issiaga Camara (Toulouse , France ) , Baissama Sankhon ( SM Caen , France ) , Mohamed Aly Camara (Young Boys , Suisse) .

Milieux : Abdoulaye Paye Camara (Horoya AC , Guinée ) , Mohamed Mady Camara ( Olympiakos , Grèce ) , Alkaly Bangoura ( Al – Fateh , Arabie Saoudite ) , Boubacar Fofana ( Metan Media , Roumanie), Amadou Diawara ( Naples , Italie) Sadio Diallo ( Hatavspor , Turquie).

Attaquants : José martinez Kanté ( Gymnastic Espagne ) Boniface Haba (Horoya AC , Guinée ) , Hdji Barry (USA), Idrissa Sylla ( Zulte Waregem, Belgique), Farnçois Kamano ( bordeaux , France ), Sory Kaba ( Djion , France ).