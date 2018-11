Eliminatoires CAN Egypte U23 :  le Syli Espoir crucifie à la pause les Mourabitounes de Mauritanie 4-1

Dans sa confrontation retour face aux Mourabitounes de la Mauritanie disputée ce mardi 20 novembre au stade du 28 septembre de Conakry, le syli national espoir mène à la pause 4-1. Ce match s’inscrit dans le cadre des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations des U23 dont la phase finale se jouera en Egypte 2019.

Devant un public très peu nombreux que l’arbitre Ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea donné le coup d’envoi de la première explication de ce match. Les espoirs guinéens débutent la partie tambour battant et dès la 12ème minute, on assiste à l’ouverture du score grâce à une reprise de demi-volée de Jules Kéita qui surclassa le portier Mamoudou Mbodj. Ils se font rattraper trois minutes plus tard à la 15ème minute par les Mauritanienne. Dominant son sujet, le Syli met le pied sur le ballon en multipliant les initiatives sans grand succès. Mais l’effort des espoirs guinéens sera récompensé grâce à Daouda Camara qui réussira à tromper le gardien mauritanien à la 25ème. Cette domination guinéenne continue et se confirme par une troisième réalisation à la 38ème puis à la 44ème grâce à Yamoussa Camara qui signa son doublé. Ce qui permet au Syli espoir de Guinée d’aller la pause avec un avantage de 4-1 face aux Mourabitounes de Mauritanie.

Les Onze entrants du syli :

16- Moussa Camara , 4- Mohamed lamine Sylla , 5- Landel Jean Claude , 12- Bahi Franck , 15- Alseny Gouli Touré , 6- Sékou Camara (Capitaine ) , 13- Lonseny Kalissa , 2-Aguibou Camara , 10- Yamoussa Camra , 17- Daouda Camara , 7- Jules Keita