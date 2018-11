En colère contre le gel de leur salaire, les enseignants manifestent à Lélouma

Ce matin, après leur assemblée générale, les enseignants ont effectué une marche pacifique pour exprimer leur mécontentement par rapport au gel des salaires de certains enseignants et exigé a ce que cela ne se reproduise plus. Les marcheurs étaient munis des pancartes et scandaient des slogans comme : » Plus de gèle de salaires », » la grève continue » ou encore » à bas les traîtres ».

A la direction préfectorale de l’éducation de Lélouma ces enseignants ont fait un sit-in. » Nous nous sommes retrouvés aujourd’hui au stade préfectoral de Lélouma. On s’est donné des idées et on a jugé nécessaire d’aller faire un sit-in au niveau de la DPE. C’est ce qui fut fait. Et cette démarche entamée s’est bien déroulée. Tout s’est bien passé », a affirmé le secrétaire général de la section préfectorale du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.

« Depuis le mois passé, il y a eu des salaires gelés sous le prétexte que ce sont des fictifs. Ce premier problème a été résolu. Cette fin de mois aussi, il y a eu des cas de gel de salaires. Bien qu’on a appris que ces salaires sont dégelés, nous voulons qu’il n’y ait plus de gel de salaires. C’est de notre droit d’aller en grève. Donc, nous avons fait ce sit-in pour que les négociations continuent », se justifie-t-il.

Faut-il rappeler que ce sit-in s’est déroulé sans incident.