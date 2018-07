En colère, des travailleurs de Henan Chine bloquent les travaux de concassage, à Siguiri

En effet, cette société chinoise en charge de l’exécution du bitumage de la route Siguiri Centre-Kintinian est actuellement en discorde avec la communauté de la sous préfecture de Franwalia où se déroulent les travaux de concassage afin d’obtenir du granite pour l’exécution des travaux de bitumage. Cette mésentente a poussé les communautés a bloquer les travaux de concassage sur la montagne de « Kourouninkédjou ».

En outre, la non satisfaction de certaines conditions des fils de la sous préfecture de Franwalia employés dans cette société chinoise dans le développement de la localité serait la cause.

« Nous avons demandé à cette société de gratter la route qui mène Franwalia à Kintinian, elle a émis un refus catégorique face à ça alors que c’est notre zone qui est exploitée. Pourquoi ne pas nous faire cette faveur », a affirmé Ibrahima Tass Camara, le porte-parole de la communauté.

Un travailleur de cette société, nous indique les conditions précaires de travail auxquelles ils sont soumis. « Sur notre chantier ici, il n’y a pas de douche, ni d’eau potable. Le lien entre nous les travailleurs et la société est flou, c’est un contrat non garanti. Ensuite, nous travaillons avec un salaire précaire dont 2500 GNF par heure et si tu tombes malade, tu es renvoyé sans condition. Tous ces problèmes nous ont poussés à aller en grève », a déclaré Minata Mamady Diaby.

Citée dans ce dossier, nos maintes tentatives de joindre la société Henan Chine ont été vaines.

Depuis plus de 3 jours, les travaux sont aux arrêts sur le chantier de concassage et un service minimum est assuré par les travailleurs. Par ailleurs, selon un travailleur contacté par Guinéenews©, plus de 4000 tonnes de granite ont été concassées sur ce lieu.

Nous y reviendrons….

