En visite à Boké: Kassory appelle les populations à préserver la paix pour mieux jouir de leurs richesses

Au cours de sa visite de prise de contact avec les populations de Kakandé ce vendredi 26 octobre, le Premier ministre a tenu un discours allant dans le sens de la paix et du développement local.

Dans sa communication, il dira que le président Alpha Condé est à l’écoute des populations qui sont au cœur de sa préoccupation. « Boké est le poumon de l’économie nationale. La Guinée regorge 1/3 des réserves mondiales de la bauxite mondiale« , dira-t-il avant de continuer : « le gouvernement est à l’écoute de sa population pour comprendre ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi le développement tarde à venir à Boke? Pourquoi la jeunesse croupit dans la pauvreté et pourquoi la sous-traitance torpille les jeunes pour leur employabilité ? »

Pour lui, le contenu local est un enjeu majeur au sein des sociétés minières ainsi que pour le gouvernement. C’est pourquoi, affirme-t-il, les retombées des exploitations minières doivent profiter aux natifs de Boké. Par ailleurs, il a invité ces sociétés à participer à la formation des jeunes et à leur employabilité. Parlant aux jeunes, il les a rassurés en ces termes: « je veux dire aux jeunes et aux femmes que vous ne serez pas laissés pas pour compte. Le gouvernement fera tout pour que la donne chance. Mais cela nécessite un climat de paix et de sécurité« , a fait remarqué Kassory Fofana.