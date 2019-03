Energie: le président Alpha Condé et le patron de la SFI sur les sites de Souapiti et Kaleta

Le président de la République Alpha Condé a effectué ce mercredi 20 mars une visite sur les sites hydroélectriques de Souapiti et Kaléta. Le chef de l’Etat était accompagné par le patron de la SFI, une filiale de Banque Mondiale M. Philippe Le Hourérou et le ministre de l’Energie et de l’hydraulique Dr Cheick Taliby Sylla. Le barrage hydroélectrique Soupiti a été la première étape puis celui de Kaléta.

«En matière d’excavation, nous sommes à 96%. Ce qui correspond environ à six (6) millions de mètres cube d’eau contre 66% de l’élévation du barrage, environ 2 millions 500 mille cubes de béton. A cette allure, la première tribune sera lancée en septembre 2020. Nous allons stoker un volume de 6 milliards 317 millions de mètres cubes d’eau. Nous utiliserons environs 3 millions 800 mille mètres cubes de béton. Il y a quatre groupes qui seront installés qui produit chacun 112,5 mégawatts soit au total 450 mégawatts», déclarait le 7 décembre 2018 à la presse nationale Oury Gadi Diallo, le chef du département Génie civil du projet Souapiti.

Il faut rappeler que la Guinée a signé le 4 septembre 2018 avec la banque chinoise Exim bank l’accord formel d’un prêt de 1, 4 milliards de dollars pour la construction du barrage hydroélectrique de Souapiti.