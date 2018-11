Energie Linsan/Kindia : lancement des Travaux du poste de transformation électrique du projet de l’interconnexion

La sous-préfecture de Linsan est actuellement en effervescence. Elle va accueillir ce matin la cérémonie du démarrage des travaux du poste de transformation électrique du projet de l’interconnexion de l’OMVS (organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie)

La cérémonie sera présidée par le président de la République, Alpha Condé. Cette interconnexion consiste en la construction d’une ligne de transformation de haute et moyenne tension et d’un système de dispatching. C’est-à-dire de la gestion de l’arrivée et du départ du courant électrique sur des courtes et longues distances.

Cette interconnexion permettra d’assurer et d’échanger le courant électrique avec les villes des pays voisins.

Selon le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla, certains pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali, le Sénégal et le Libéria profitent déjà de l’interconnexion. Et que si la Guinée se lance sur la voie, cela pourra l’aider pendant les périodes d’étiage.

Pour l’heure, la cérémonie vient de démarrer à Linsan où l’ambiance est de taille.