Énergie renouvelable: Total lance la première station solaire en Guinée

Total Guinée a procédé au lancement de ce projet de solarisation de ses stations-service le 22 novembre 2018 en présence du ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly et du Directeur des opérations de la branche Marketing et Services de la zone de l’Afrique de l’Ouest, Samba Salfal SEYE.

Une station-service fonctionnant à partir de panneaux solaires et des batteries, Total Guinée est la première compagnie évoluant dans les hydrocarbures à le faire en Guinée. Et c’est la station de Belle-Vue, dans la commune de Dixinn à Conakry, qui est la toute première à avoir bénéficié de cette transformation de l’énergie solaire en énergie électrique.

La puissance installée à Belle vue est 31kw créte soit 96 panneaux solaires.

Pour l’année en cours, Total Guinée envisage d’équiper sept de ses stations en énergie solaire. D’ici à 2021, ce sont 91 stations qui auront le solaire. Pour une puissance totale installée de 2,3 MWc, soit l’équivalent de trois barrages hydroélectriques (Tinkisso: 1,7 MW; Samankou: 0,4 MW et Loffa: 0,2 MW).

Le Directeur général de Total Guinée, Cheick Omar Diallo, a affirmé que ce lancement est une preuve de l’engagement de sa structure à travailler avec l’énergie renouvelable: «dire qu’une station-service fonctionne au solaire, c’est assez paradoxal parce qu’une station à l’origine peut donner du carburant. Mais pourquoi on fait cela ? C’est pour simplement marquer l’engagement du groupe Total, mais également de Total Guinée, dans tout ce qui est des énergies renouvelables. Le soleil est l’une des premières richesses d’Afrique et si on arrive à maitriser cette énergie, nous arriverons à développer davantage notre pays. C’est un symbole, la première station solaire.»

Le ministre des Hydrocarbures, Diakaria Koulibaly, a affiché toute sa satisfaction de voir Total Guinée se lancer dans l’énergie renouvelable. Ce qui est une bonne chose pour la protection de l’environnement, a-t-il indiqué. « C’est une satisfaction, dans ce sens que ce n’est pas une énergie polluante. C’est une énergie verte qui contribuera à préserver l’environnement. C’est un des objectifs majeurs du gouvernement. Total Guinée vient conforter cette position et on ne peut que les encourager.»

Cette cérémonie a pris fin par l’inauguration de la restauration rapide et moderne « la croissanterie » l’une des innovations de Total, située dans la même station-service de Bellevue.