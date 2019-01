Enseignement supérieur : Yéro Baldé prend de nouvelles mesures

Dans le cadre de la réforme du système de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministre Abdoulaye Yéro Baldé a pris d’importantes mesures. Dans un arrêté signé le 18 janvier 2019, le ministre a expliqué le profil que doit avoir un assistant ou un attaché de recherche au des institutions d’enseignement supérieur.

L’article 1er de l’arrêté du ministre portant révision des critères et procédures de recrutement des assistants et attachés de recherche dans les institutions d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, indique que « tout candidat au recrutement au grade d’Assistant et d’Attaché de recherche doit être titulaire d’un doctorat ou tout autre diplôme reconnu équivalent, en relation avec sa spécialité ».

L’article 2 de cet arrêté parle des critères de recrutement et souligne que le recrutement est précédé de l’existence d’un poste à pourvoir au grade d’assistant dans le cadre organique de l’institution d’enseignement supérieur ou de recherche scientifique concernée. Et le candidat devra fournir la copie certifiée de son diplôme.