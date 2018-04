Ethiopie: l’Ambassadeur Fatoumata Kaba immortalisée par la Commission de l’UA

Venue faire ses adieux aux siens à l’ambassade de Guinée à Addis-Abeba, en Ethiopie et au siège de l’Union Africaine (UA) où elle représentait depuis plusieurs années la Guinée, Mme Sidibé Fatoumata Kaba a été décorée par le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Mahamat Faki pour son apport de qualité à l’Institution durant tout le temps qu’elle y a travaillé comme Représentante de son pays. (photos-crédit, UA)

Dans son témoignage particulièrement élogieux, l’ex-ministre tchadien des Affaires Etrangères a tenu à saluer ‘’l’immense’’ soutien de la Guinée et de celui du président Alpha Condé à l’institution panafricaine dans son processus de réforme. Il a également rappelé non sans émotion, l’heureuse coïncidence de son élection à la tête de la Commission de l’UA avec celle de la présidence guinéenne.

Visiblement émue par cette marque de reconnaissance, Mme. Sidibé a remercié le président de l’UA, le Rwandais Paul Kagame pour son geste et félicité pour le succès ô combien encourageant enregistré par l’institution après un an de gouvernance de son équipe. La signature en mars dernier à Kigali, au Rwanda, par 44 Etats africains de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) est, selon l’Ambassadeur Fatoumata Kaba, un des indicateurs forts de ce succès.

Tenace, décomplexée et perfectionniste à souhait, Fatoumata Sidibé a promis d’être une digne Représentante de l’Afrique aux côtés des autres ambassadeurs du continent africain à New York pour la réforme du Conseil de Sécurité des Nations unies.

Après cette décoration de l’UA, la diplomate guinéenne a été ensuite honorée par une autre cérémonie organisée dans la soirée à l’ambassade du Burkina Faso où ses pairs résidents à Addis-Abeba lui ont rendu de vibrants hommages.

Le doyen du corps diplomatique africain (ambassadeur du Cameroun), le Vice-doyen du groupe des ambassadeurs de la CEDEAO (ambassadeur du Mali) et la présidente du Comité des Représentants permanents (COREP, piloté par le Rwanda) ont chacun vivement apprécié le mérite de la Guinéenne et l’ont félicitée pour le succès diplomatique qu’elle a enregistré lors du mandat de la Guinée à la tête de l’UA en 2017. Aux dires de ces diplomates, la nomination de Fatoumata Kaba comme la nouvelle Représentante Permanente de la Guinée aux Nations unies, à New York, une récompense de son mérite et de son talent de diplomate.

Ancienne ministre des Affaires étrangères, Mme. Sidibé, cette nouvelle égérie de la diplomatie guinéenne comme son aînées, Jeanne Martin Cissé, ira désormais faire valoir son immense talent et expérience de diplomate au palais de verre de Manhattan où elle siégera comme la Représentante Permanente de Guinée.

Après donc Jeanne Martin Cissé et M’Mahawa Bangoura, Mme. Fatoumata Kaba, celle que certains appellent affectueusement à Conakry la ‘’Nikki Haley’’ d’Alpha Condé, à l’image de la Représentante Américaine, est la troisième guinéenne à siéger à l’ONU comme Représentante permanente, une véritable consécration, le plafond, dit-on, dans le microcosme diplomatique.