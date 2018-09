Exclusif – Alpha Condé voyage dans un avion privé turc.

Mr Alpha Condé est arrivé à Bamako ce Vendredi 21 septembre 2018, à la veille de la commémoration du 58 ème anniversaire de l’indépendance du Mali.

Le président guinéen a été chaleureusement accueilli à l’aéroport international de Bamako Sénou par son collègue le Président Ibrahim Boubacar Keïta qui a été réélu en aôut 2018 pour un nouveau mandat de 5 ans.

Mais ce qui a retenu l’attention de certains observateurs, c’est le jet privé frappé des drapeaux turcs et guinéen (voir photo) dans lequel le président guinéen a fait son déplacement.

L’avion, Gulfstream 450 est un luxueux « business jet » et prend entre 10 et 19 passagers mais souvent aménagé pour avoir 9 places et 3 membres d’équipages pour le comfort. L’avion peut faire mach 0.80 jusqu’à 8.000 kilomètres. Neuf il coûte entre 29 et 40 millions de dollars.

Tout porte à croire que l’avion semble avoir été loué ou mis à la disposition du président guinéen connu pour ses multiples voyages depuis son arrivée au pouvoir en 2010.

Il n’est pas rare que des hommes d’affaires ou des entités extérieures mettent leurs avions privés à la disposition des politiques. Dans plusieurs pays, ceci est considéré comme un conflit d’intérêt et peut entraîner une réprimande de la part des chargés de l’éthique. Le premier ministre canadien en a fait les frais récemment pour avoir voyagé dans l’avion privé d’un « ami de la Famille », l’Aga Khan pour ses vacances et fut obligé de rembourser le coût du voyage.

Dans le cas guinéen, l’apparente connection turque vient au mauvais moment pour l’image du gouvernement avec la controverse entourant le contrat – sans appel d’offre – de la cession du Port Autonome de Conakry accordé à Berat Albayrak, le gendre du président turc, homme d’affaires, homme politique, ancien PDG de la Çalık Holding. Il n’y a aucune preuve en ce moment que ce voyage aurait été financé par Albayrak, le président Alpha Condé entretient aussi de chaleureuses relations avec l’homme fort de la Turquie Recep Tayip Erdogan.

Au moment ou nous mettons sous presse, Guinéenews n’a pas été en mesure d’avoir des détails sur les conditions d’utilisation de ce jet privé turc, les services de communications n’ayant pas pu être joignable pour connaitre les dessous et tenants et aboutissants de ce nième voyage du président Alpha Condé.