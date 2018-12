Exclusif – Constant Omari à Guineenews© : « Je n’ai jamais dit que le dossier de la Guinée n’existe pas au secrétariat général de la CAF »

Depuis hier les réseaux sociaux s’enflamment après les déclarations du 1er vice-président de la Confédération Africaine de Football, Constant Omari invité dans l’émission Radio Foot Internationale sur RFI pour parler de l’organisation des CAN 2019, 2021 et 2023. D’aucuns s’indignent, tandis que d’autres se réjouissent. Dans le souci d’éclairer la lanterne des Guinéens, Guineenews© comme à son habitude, est allé à la source. Le Congolais a-t-il déclaré que le dossier de candidature de la Guinée n’existe pas au Secrétariat Général de la CAF ? La réponse est non.

« Que les choses soient claires, je ne suis pas archiviste, je ne suis qu’un vice-président de la Confédération Africaine de Football. Je n’ai jamais dit que le dossier de la Guinée n’existe pas au secrétariat général de la CAF. Qu’on arrête de spéculer, de déformer, d’interpréter et de sortir mes propos de leur contexte », martèle le Congolais au micro de Guineenews© après une importante réunion à Paris avec le Président de la Fédération Guinéenne de Football, Antonio Souaré et son vice-Président Amadou Diaby en présence du Président de la CAF Ahmad Ahmad.

« Comme il s’agit d’un glissement des CAN avec le retrait de l’organisation de celle de 2019 au Cameroun, j’ai tout simplement dit que le secrétariat général de la CAF va nous ressortir le dossier de la Guinée. Il sera réexaminé. Derrière, nous allons effectuer des visites sur le terrain. Il ne s’agit nullement d’un retrait. Il ne faudrait pas que les gens se mettent à spéculer n’importe comment. Je ne peux pas dire que le dossier de la Guinée n’existe pas à la CAF étant donné que tout le monde sait que nous avons effectué des visites en Guinée. Des visites au cours desquelles nous avons même rencontré le chef de l’État guinéen, Alpha Condé », précise Constant Omari.