Face à la recrudescence des violences à Conakry et environs, le gouvernement annonce des patrouilles

Dans une déclaration rendue publique au soir de ce lundi 19 novembre par le Contrôleur général Mamadou Camara, directeur central de la sécurité publique et porte-parole de la Police, le gouvernement dit avoir entendu l’appel des citoyens pour le renforcement de leur sécurité et de leurs biens, la lutte contre la criminalité et le grand banditisme principalement dans la ville de Conakry et environs.

Se disant conscient de son devoir régalien vis-à-vis des citoyens, il (le gouvernement) décide du déploiement d’un dispositif de sécurisation à compter de ce lundi 19 novembre 2018.

« A cette occasion, des patrouilles mixtes Police, Gendarmerie et Armée s’effectueront sur les principaux axes de la ville de Conakry. Pour réussir notre mission de sécurité, nous comptons sur la collaboration de chacun et de tous. La contribution des citoyens dans la lutte contre la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité et du vandalisme qui portent atteinte à l’unité de la nation et aux libertés fondamentales, est vivement souhaitée », lit-on dans le document signé de la Commission de la sécurisation de la ville de Conakry. Tout en rappelant que cette mission s’inscrit dans de l’application de la loi L/009, portant maintien et rétablissement de l’ordre public.