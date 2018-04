FAR 2018 à Labé : Les comédiens guinéens et ivoiriens émerveillent le public

En cette troisième édition du festival des arts et du rire (FAR), dont le thème choisit cette année par la direction de Soudou Dardia production est « merde terranéee », l’équipe de Mamadou Thug a mis la barre très haute en invitant cette année l’icône de la comédie africaine à l’intérieur du pays. Gohou Michel et une dizaine de comédiens ivoiriens et guinéens tiennent le public de Labé en haleine depuis jeudi pour une période de quatre jours.

Après le carnaval et le lancement officiel du festival et la soirée jeudi 06 avril 2018, un spectacle VIP de taille a été organisé vendredi nuit à l’amphithéâtre ENI-CFP de Labé. Autorités locales et institutions publique et privée de la place ont pris part à cette soirée riche en humour.

Diallo Mamadou Cherif, manager de Mamadou Thug et directeur de Soudou Dhardja production, s’est confié à notre micro. « Nous sommes à la troisième édition du festival des arts et du rire (FAR) de Labé. Cette année, le thème c’est « merde terranéee ». C’est une manière pour nous de sensibiliser nos frères et sœurs qui sont en train de mourir en tentant de rejoindre l’Europe par la voie illégale. Donc, à travers cette thématique, tous les artistes qui sont là aujourd’hui vont débattre pour passer leur message de sensibilisation », entame-t-il.

Contrairement à l’année dernière cette année le festival s’étendra sur quatre jours au lieu de cinq jours, c’est-à-dire du 04 au 08 avril 2018. Pour ce qui est de la particularité de cette troisième édition, Diallo Mamadou Chérif soutient : « Cette année, les gens sont en train de comprendre le concept du festival. Beaucoup de fils de Labé se sont impliqués physiquement et matériellement pour mettre à la disposition ce qu’ils ont pour accompagner ce festival. Ce qu’il faut retenir, c’est que c’est le seul festival en république de Guinée qui reçoit chaque année une icône de l’international ici en Guinée, c’est le seul. »

En plus de Gohou Michel, les têtes d’affiches au programme cette année du festival des arts et du rire sont entre autres le duo Tour-Tour qui vient de gagner le prix de music populaire en république aux Guinée music awards, le rappeur Djani Alfa, les comédiens Diallo Ceavate, Sogho Moto-moto, la troupe messagers du temps, Lika d’Africa et l’un des plus grands cirques connu sous le nom de cirque manding.