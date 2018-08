Faranah: la journée mondiale de la jeunesse célébrée en différé autour de l’immigration clandestine

Comment attirer l’attention des pouvoirs publics sur la problématique liée à la jeunesse ? Cette question est l’un des soucis des organisations de la société civile de Faranah. Ainsi pour se faire entendre, ces ONG et associations réunies en consortium, ont célébré hier mardi 28 août en différé la journée internationale de la jeunesse. Cette journée dédiée aux jeunes par l’Assemblée générale des Nations Unies depuis 1999, a été l’occasion pour la jeunesse de Faranah d’exposer ses difficultés et d’interpeler les autorités ainsi que les chefs de familles sur la migration.

L’objectif de cette journée est donc de préparer la conscience des jeunes pour le programme mondial de la jeunesse pour les années à venir et attirer l’attention des pouvoirs publics guinéens, des parents (responsables de famille) sur les peines et les conditions de vie des jeunes immigrants sur le chemin de l’Occident. Aussi, pour inciter les autorités à créer des centres d’insertion et de réinsertion pour les jeunes, sensibiliser les jeunes et leurs parents sur l’immigration clandestine.

Au cours de cette journée, plusieurs activités ont été menées dont entre autres: le carnaval géant, la conférence sur le thème : « halte à l’immigration clandestine », animée par le Gouverneur de la région et la projection d’un film documentaire sur l’immigration clandestine des jeunes.