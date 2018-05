Faranah : Les habitants de Fadani et leurs troupeaux privés d’eau potable

La population de Fadani, dans la sous préfecture de Sanguiana, estimée à plus de 600 âmes est privée d’eau potable depuis quelques mois. Le seul forage qu’elle dispose est insuffisant. Les femmes s’alignent chaque jour pour avoir un bidon d’eau. D’autres préfèrent se rabattre sur les villages voisins pour s’en ravitailler. Les troupeaux ne trouvent pas non plus là où s’abreuver.

Approché, Soumaila Kéita, le porte parole du village, s’est confié à Guinéenews©. Lisez !

« Nous n’avons pas d’eau au village depuis quelques mois. Nos marigots et nos rivières ont tari. Nous avons décidé d’aller chercher de l’eau au bout du village pour que les habitants et les troupeaux puissent en boire. Mais hélas ! Nous souffrons énormément dans ce village. On n’a qu’un seul forage. Les femmes passent toute la journée sans avoir une goûte d’eau. Elles attendent pendant des heures. Nos troupeaux sont assoiffés. Nous avons signalé cette situation que nous vivons aux autorités compétentes. Mais jusqu’à présent pas de suite. Aujourd’hui, on a mobilisé toutes les femmes. On les a réparties afin qu’elles aillent chercher de l’eau dans les villages environnants. Malheureusement, aucune d’entre elles n’est revenue avec l’eau dans son récipient…»

Voilà la triste réalité dans le pays profond.