Faranah : quatre ateliers de menuiserie et leurs contenus partent en fumée

Quatre grands ateliers de menuiserie contigus dans la ville de Faranah notamment au quartier Dandaya ont été la proie des flammes dans la nuit du jeudi 17 au vendredi, 18 janvier 2019. Pas de perte en vie humaine mais, les dégâts s’élèvent à plusieurs millions de francs guinéens.

Quatre machines frotteuses, plus d’une centaine de table-blancs scolaires, des lits, des armoires, des matériels, les madriers, les planches de bois ont été détruits dans l’incendie laissant les maîtres et apprentis dans la consternation et la désolation.

L’origine de l’incendie n’est pas encore connu. Mais pour beaucoup d’observateurs, court-circuit pourrait être la cause. Il a fallu l’intervention des sapeurs pompiers pour éteindre le feu.

Les victimes lancent un SOS pour un appui.

Rencontré sur les lieux de l’incendie, Amadou Camara, un maître menusier précise : « Nos quatre ateliers sont contigus. Nos quatre machines sont parties en cendre ainsi que 100 tables bancs, les planches, les madriers, les armoires, les lits, aucun objet n’est sorti. Nous lançons un SOS à tous. »

S’agissant des origines du drame, il explique : « Je suis resté couché à 3 heures du matin et j’ai été reveillé par les gens m’informant que le feu a pris les ateliers. J’ai couru et j’ai trouvé que toutes les parties des ateliers sont prises par le feu, il n’y avait aucun accès. Nous avons appelé les sapeurs pompiers pour le secours et ils ont éteint. Nous n’avons pas dormis. Donc, nous lançons un SOS à tous. »