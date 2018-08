Faranah: une fille survit miraculeusement aux coups de poignard de son ex-copin

M’Ballou Kanté, âgée de 26 ans a été poignardée le samedi 25 août par son ancien copain, Abou Traoré devant une boite de nuit de Faranah. C’était aux environs de 3 heures du matin. Cet acte du jeune homme, selon les témoins, serait dû à la jalousie.

En effet, le vendredi soir, M’Ballou s’était rendue en boîte de nuit en compagnie de son nouveau copain. Bras dessus, bras dessous, ils étaient assis côte-à-côte pour écouter les bons sons que crachaient les baffles accompagnés des flatteries du DJ.

Par moment, ils montent sur la piste pour danser sans se soucier de la présence de son ex-copain devant le night club. Après ces moment de joie et de défoulement, M’Ballou et son nouveau copain, décident de rentrer pour le reste de la soirée. Les pauvres ! S’ils savaient! A la porte, ils tombent sur l’ex-ami de M’Ballou. Très furieux, ce dernier se jette sur la fille et lui administre plusieurs coups de couteau au niveau de son épaule, de son bras et sur son ventre. Les cris de la jeune fille alertent les clients à l’intérieur. Ils se précipitent pour sauver la victime. Ils réussiront par la suite à mettre main sur l’infortuné qui a été directement conduit à l’escadron mobile de la gendarmerie.

Interrogée, la victime, M’ballou Traoré, explique : «… Le vendredi soir, mon nouveau copain m’a demandé d’aller avec lui en boîte…. Nous sommes allés… A 2 heures du matin, on a décidé de rentrer à la maison à moto. A la sortie, j’ai vu mon ancien copin arrêté avec ses amis. Ils causaient. Je suis montée sur la moto… Au moment où la moto voulait démarrer, j’entends cette phrase : ‘’je vais te tuer aujourd’hui’’. Immédiatement, il lie l’acte à la parole. Il fonce sur moi et me poignarde avec un couteau. J’ai crié au secours. Les gens (clients de boîte de nuit) sont venus me sauver pour me déposer à l’hôpital régional de Faranah.»