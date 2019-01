Fatou Badiar graciée : voici la réaction de son avocat Me Salifou Béavogui

Après environ sept ans de détention, Mme Fatou Badiar a bénéficié ce lundi 31 décembre la grâce présidentielle. Cette nouvelle de libération a été vivement saluée par nombreux citoyens mais aussi, elle a été accueillie dans l’allégresse par son collectif d’avocats. C’est Me Salifou Béavogui qui l’a fait savoir au téléphone de Guinéenews©. Lisez son intervention !

« C’est avec beaucoup de joie et de plaisir que j’ai appris la grâce présidentielle qui vient d’être accordée à Mme Fatou Badiar Diallo, notre cliente. Il faut rappeler qu’elle a été défendue par un collectif d’avocats qui, depuis son interpellation jusqu’à ce jour, n’a cessé d’œuvrer dans ce sens nuit et jour, bec et ongle. Si par la grâce du Dieu, le chef de l’Etat Alpha Condé a accordé son pardon à notre cliente, nous ne pouvons que nous réjouir sincèrement et lui remercier au fond du cœur ainsi que son ministre de la Justice Garde des Sceaux. La joie est immense, le collectif souhaite qu’elle en soit de même pour le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo alias AOB. C’est très réconfortant, nous remercions également notre cliente pour son courage et son calme. C’est très dur, mais avec honneur et dignité, elle a su garder cette situation. En entendant que cette grâce présidentielle ne soit matérialisée, les mots me manquent. C’est une totale joie pour moi de voir en fin Mme Fatou Badiar Diallo ainsi qu’Almamy Aguibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo libérés. Nous souhaitons que les jours à venir, les deux autres bénéficieront de la même magnanimité du président de la République…»