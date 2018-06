Festi-Guinée-Canada : La 1ère édition démarrera samedi 30 juin – Montréal déjà en ébullition

Tu es Guinéen vivant en Amérique du Nord, de l’Europe voire même de l’Afrique, tu es cordialement invité à la première édition du plus grand événement culturel et sportif des Guinéens du Canada qui aura lieu du 30 juin au 1er juillet 2018, à Montréal. Une aubaine familiale où les enfants auront à interagir entre eux et découvrir la richissime culture guinéenne à travers des activités sportives et culturelles.

Le 30 juin, un tournoi de football sera organisé entre les équipes des Guinéens vivant dans provinces canadiennes à partir de 10h au Parc Kent (voir le flyer). La nuit, la soirée gala d’ouverture sera organisée dans une salle splendide louée pour la circonstance dont l’animation sera assurée par des artistes guinéens et Dj Soul le sorcier le boss de Galle Multi-Média et patron du Festi-Guinée-Canada, structure organisatrice de l’événement.

Le 1er juillet, un grand barbecue sera organisé au Parc Angrillon à LaSalle pour décompresser dans la plus grande convivialité.

Déjà, des artistes invités comme Missia Saran et Kassoumanma ont rallié la ville métropolitaine de Montréal. Ils seront accompagnés par la Moriyanaise Yarie Touré et la limousine Aicha Sylla.

Siaka Larios Camara, l’ami personnel de DJ Soul et l’invité de marque a également rallié Montréal en provenance de Paris pour assister activement à cet événement rassembleur de toute la communauté guinéenne et africaine autour de ce qui nous unit : le sport et la culture.

Selon certaines indiscrétions, c’est l’ambassadeur de Guinée, au Canada Saramady Touré qui donnera le coup d’envoie de cet événement, sauf changement de dernière minute !

Comme on le voit, la ville de Montréal est déjà en ébullition, car personne ne veut se faire raconter de cet important événement.

La coordination de l’équipe Guinéenews©, partenaire officiel et incontournable de Festi-Guinée-Canada pour sa part, ne ménagera aucun effort pour l’en accompagner vers le succès conformément à sa vision celle d’œuvrer pour le rayonnement de la Guinée sur les plans national et international.