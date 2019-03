Festi-Simandou: Djoma Fanta et l’artiste ivoirien Lunic enflamment Lola et appellent à l’unité des Guinéens

Placée sous le thème «paix unité et réconciliation», la troisième édition du festival international pour l’intégration du mont Simandou (Festi-Simandou), a fait vibrer la ville de Lola le mardi 12 mars.

Cet évènement placé sous la houlette de la cantatrice de la musique konianké Djoma Fanta Fofana, vise à valoriser la culture de la Guinée Forestière en particulier et toute la Guinée en général. Il a connu la participation des artistes de renom venus de la Guinée et de la région ousest-africaine qui ont enflammé le public de Lola. Parmi les vedettes du jour, il y avait Sow Kane, Sira Condé, les Dangers de Coléah, Gnegnedo Mimi Paya paya, Ange du Liberia et Lunic de la Côte d’Ivoire.

A la fin de cette prestation artistique, Guinéenews a tendu son micro à Djoma Fanta Fofana qui nous a confiés que son objectif premier vise à porter le message de paix dans sa région forestière, à appeler au renforcement de l’entente entre toutes les ethnies de la Guinée. Il s’agit, dit-elle, d’expliquer que les Malinkés, Peulhs, Soussous, Gueezés, Koniankés appartiennent tous à une même famille, celle de la Guinée.

« A travers ma musique, la région de la Forêt qui est souvent en proie à des conflits ethniques retrouvera sa place d’antan. C’est-à-dire promouvoir la paix, la solidarité et la concorde en Guinée Forestière. J’invite les habitants de Lola à prôner la paix entre les communautés de la région forestière qui est souvent victime de conflits ethniques », a-t-elle expliqué.

Quant à l’artiste ivoirien, Lunic qui a tenu en haleine le public pendant une vingtaine de minutes, a invité les Guinéens à la paix. Car sans paix, dit-il, rien n’est possible.

« En tant qu’Ivoirien, je connais la valeur de la paix parce que mon pays la Côte d’Ivoire a connu la guerre. C’est pourquoi il faut pérenniser la paix et non la violence », a lancé l’artiste Ivoirien.

Il faut par ailleurs rappeler que c’est la première fois que le Festi-Simandou se tient à Lola. Un évènement qui est à sa troisième édition.