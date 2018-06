Fête de Ramadan: vingt accidents dont un cas mortel à Labé (officiel)

C’est devenu une habitude que les accidents de la circulation se comptent par dizaine dans la commune urbaine de Labé à l’occasion de chaque fête. L’aïd El Fitr 2018 n’a pas fait exception à cette règle. En l’espace de trois jours, c’est une vingtaine d’accidents dont un cas mortel qui a été enregistrée, rapportent des sources hospitalières.

Que ce soit à l’hôpital ou au commissariat spécial de la police routière de Labé, c’est quasiment les bilans. Dr Sékou Bah est traumatologue à l’hôpital régional de Labé. Il affirme avoir reçu le lendemain de la fête des accidentés qui sont au nombre de 17 dont des fracturés et des blessés. Selon lui, ces cas sont tous suivis dans son service. Pratiquement, dit-il, ce sont accidents de moto surtout des collusions, des excès de vitesse et certains parmi eux étaient en état d’ébriété.

Au niveau commissariat spécial de la sécurité routière de Labé, le colonel Tidiane Sano parle de trois accidents enregistrés dont un cas mortel. «Le troisième cas qu’on a reçu est un cas mortel. C’est très malheureux ! Le défunt Abdoulaye Diallo, est âgé de 18 ans. Il a quitté Labé Déppèrè et venait au centre-ville et suivait un autre motocycliste. Mais comme il était pressé, il voulait faire un dépassement et s’est heurté au Guidon de Mamadou Dian. Donc, il est tombé sur le goudron et a glissé sous un camion qui venait en sens inverse et ce véhicule a marché sur lui », a raconté le commissaire spécial de la sécurité routière de Labé.