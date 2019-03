Fête des femmes: Alpha Condé délie le cordon de la bourse et offre cent millions aux Amazones

A l’occasion de la commémoration de la fête internationale des droits des femmes ce vendredi 8 mars au Palais du peuple de Conakry, le président de la République, Alpha Condé a offert cent millions de francs guinéens aux Amazones, ce célèbre orchestre féminin de la gendarmerie nationale. Ce sont elles qui assuraient l’animation artistique en guest-star, a-t-on constaté sur place.

Par ailleurs, dans son adresse aux femmes qui étaient massivement mobilisées sur l’Esplanade du Palais du Peuple, le président Alpha Condé a fait un clin d’œil très émouvant à l’endroit de toutes les autres guinéennes qui vivent en milieu rural.

«Je pense à nos femmes dans les villages, dans les districts et les sous-préfectures. A ces femmes de Guinée, j’ai vu vos larmes, vos souffrances, j’ai entendu vos cris de détresse et vos souffrances. Je les perçois et je les ressens non seulement pas comme une douleur passagère mais aussi comme un appel à faire plus pour vous, avec vous et pour la Guinée», a-t-il affirmé en substance.