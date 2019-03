Fête du 8 mars: Alpha Condé désormais en guerre contre les vendeurs des pagnes artisanaux guinéens contrefaits

A l’occasion de la célébration de la fête internationale des droits des femmes ce vendredi 8 mars au Palais du Peuple de Conakry. Le président de la République Alpha Condé a menacé de saisir les marchandises et mettre en prison tout commerçant qui importera les pagnes guinéens contrefaits. Lisez l’extrait de son discours !

«Je préviens les commerçants! Nous allons envoyer des inspecteurs dans tous les marchés de Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des pagnes guinéens contrefaits, verra ses biens saisis et lui-même sera emprisonné», a-t-il menacé.

Motivant sa décision, Alpha Condé dira ceci : «nous ne voulons pas que le travail des femmes qui se battent sous le soleil et sous la pluie pour fabriquer des pagnes indigos, se voient écraser par des personnes qui importent des pagnes indigos qui ne sont pas des véritables pagnes de la Guinée. Tout pagne qui sera pris et qui est une imitation des pagnes de Guinée, l’intéressé sera non seulement arrêté et condamné mais aussi, ses biens seront saisis», a-t-il prévenu.