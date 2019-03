Fête du 8 mars : ce message  très émouvant de Alpha Condé aux Guinéennes

«J’ai entendu vos cris de détresse et de souffrances. Je les perçois et je les ressens non seulement pas comme une douleur passagère mais aussi comme un appel à faire plus pour vous, avec vous et pour la Guinée», a déclaré Alpha Condé ce vendredi 8 mars au Palais du peuple de Conakry.

C’était à l’occasion de la fête internationale de femmes qui avait pour thème central: «pensez équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement». Lisez l’intégralité de sa déclaration :

«Les femmes sont victimes de beaucoup de méfaits : les mariages précoces, les violences sexuelles, l’absence d’égalité. Quel que soient les progrès apportés, il reste encore beaucoup à faire. Mais la libération de la femme et son émancipation passent par son indépendance économique. Tant que la femme n’a pas son autonomie économique, on ne peut pas dire qu’elle jouit de ses droits d’égalité avec les hommes. Notre bataille est donc, de donner à la femme guinéenne son autonomie économique. Si une femme a son autonomie économique, elle n’acceptera pas que sa fille soit mariée à l’âge de 15 ans. Elle n’acceptera non plus un certain nombre de violences sexuelles. C’est pourquoi, en dehors de ce qui a été fait, nous allons continuer à accompagner les femmes notamment dans le domaine de culture maraichère. Ensuite, nous accompagnerons toutes les femmes qui sont dans l’artisanat. Aujourd’hui, nous sommes fiers que les femmes guinéennes portent des tissus fabriqués en Guinée.

Je préviens les commerçants, nous allons envoyer des inspecteurs dans tous les marchés de Guinée. Tout commerçant qui sera pris en train de vendre des pagnes guinéens contrefaits, verra ses biens saisis et sera emprisonné. Nous ne voulons pas que le travail des femmes qui se battent sous le soleil et sous la pluie pour fabriquer des pagnes indigos, se voient écrasées par des personnes qui importent des pagnes indigos qui ne sont pas de véritables pagnes de Guinée. Tout pagne qui sera pris et qui est une imitation du pagne de Guinée… l’intéressé sera non seulement arrêté et condamné mais aussi, ses biens seront saisis.

Les MUFFA (Mutuelle Financière des Femmes Africaines) sont bien mais parfois, elles sont limitées. Quand les femmes veulent avoir un prêt bancaire, on leur demande trop de dossiers à fournir. C’est pourquoi nous avons créé la Banque Africaine D’Investissement (BAI) qui aura pour objectif d’accompagner des femmes qui ont un certain niveau pour leur permettre de se développer afin que nous ayons des femmes entrepreneurs, des femmes dans le BTP et dans tous les domaines d’activités économiques.

Je pense à nos femmes dans les villages, dans les districts et les sous-préfectures. A ces femmes de Guinée, j’ai vu vos larmes, vos souffrances, j’ai entendu vos cris de détresse et vos souffrances. Je les perçois et je les ressens non seulement pas comme une douleur passagère mais aussi comme un appel à faire plus pour vous, avec vous et pour la Guinée».

